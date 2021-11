Das Beste aus 75 Jahren NBA

Grafik: NOZ Medien/Hente

Osnabrück. Lesegold 2021 - Neue Sportbücher: Die NBA wird 75 Jahre alt. Eine gute Gelegenheit, die bester Basketball-Liga der Welt zu feiern.

Jubiläen werden im Sport ja gerne ausgiebig gefeiert. In den USA wird in solchen Fällen ebenso gerne noch etwas dicker aufgetragen. In diesem Jahr ist die NBA dran – die beste Basketballliga der Welt feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Zeit ge