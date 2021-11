Romed Baumann geht bei der Abfahrt in Lake Louise an den Start.

Frank Gunn/The Canadian Press via ZUMA/dpa

Lake Louise. Für die Speed-Fahrer um Romed Baumann beginnt der Weltcup-Winter in Kanada. Die Nordischen Kombinierer starten mit dem Goldquartett von Pyeongchang in die Olympia-Saison.

Jetzt nimmt der Olympia-Winter richtig Schwung auf. Für die Alpinen steht das erste Speed-Event in Kanada auf dem Programm, die Langläufer treffen sich in Finnland und die Skeletonis fahren in Österreich.Ski AlpinWeltcup in Lake Louise, Kan