Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist mit seinen Leistungen zufrieden.

Hasan Bratic/dpa

Doha. Trotz des knappen Rückstands in der Gesamtwertung ist Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton mit seinen Leistungen in dieser Saison „ganz zufrieden“.

