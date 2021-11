Dürr gelingt der Durchbruch - Vlhova-Show am Polarkreis

Fuhr in Levi erneut in die Top-3: Lena Dürr.

Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Sirkka. Lena Dürr setzt ein fettes Ausrufezeichen im Olympia-Winter. Die Münchnerin erlebt das beste Ski-Wochenende ihrer langen Karriere. Einmal mehr sind nur die Dauer-Dominatorinnen schneller.

Zweimal fiel Lena Dürr ungläubig in die Arme ihrer Teamkolleginnen. Zweimal stand die deutsche Skirennläuferin wenig später mit Tränen in den Augen und einem riesen Strahlen auf dem Podest beim Slalom-Weltcup in Levi. „Es ist einfach verrüc