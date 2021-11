Casper Ruud jubelt über seinen Sieg und den damit einhergehenden Einzug ins Halbfinale der ATP Finals.

Luca Bruno/AP/dpa

Torino. Der norwegische Außenseiter Casper Ruud komplettiert das Halbfinale beim Saisonabschluss der besten Tennisprofis des Jahres.

Der 22-Jährige bezwang in seinem abschließenden Vorrundenspiel in Turin den russischen Weltranglisten-Fünften Andrej Rubljow 2:6, 7:5, 7:6 (7:5). Damit sicherte sich Ruud den zweiten Platz in der grünen Gruppe und steht bei seinem Debüt bei