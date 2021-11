Zverev setzte sich mit 6:2, 6:4 gegen den Polen Hubert Hurkacz durch.

Luca Bruno/AP/dpa

Torino. Noch kein Urlaub auf den Malediven: Alexander Zverev lässt keine Zweifel an seinem Weiterkommen bei den ATP Finals in Turin aufkommen und erreicht das Halbfinale. Sein Gegner? Die Nummer eins der Welt. Es wird ein Halbfinale, das emotionale Erinnerungen weckt.

Die Erinnerungen an den emotionalen Tokio-Erfolg über Novak Djokovic wollte Alexander Zverev vor dem nächsten Halbfinalshowdown nicht zu wichtig nehmen. „Wir sind hier in Turin, nicht in Tokio. Wir sind hier auch nicht mehr in New York. Wir