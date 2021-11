Will auch in Katar als erster über den Zielstrich fahren: Lews Hamilton.

Andre Penner/AP/dpa

Doha. Rennen auf der arabischen Halbinsel werden immer mehr zur Normalität. Am Wochenende fährt die Formel 1 erstmals in Katar. Nicht nur der hitzige WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton ist im Fokus.

Drei Rennen vor dem Saisonende in der Formel 1 liegt Herausforderer Max Verstappen nur 14 WM-Punkte vor Titelverteidiger Lewis Hamilton. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) steht die Rennpremiere in Katar auf dem Programm. Im Vorfeld geht es im reic