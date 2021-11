Bei den ATP Finals ist für Alexander Zverev noch alles drin.

Torino. Nur mit einem Sieg schafft Alexander Zverev den Sprung ins Halbfinale beim Tennis-Saisonabschluss in Turin. Verliert er, würde er sich mit einem Rückschlag in den Urlaub verabschieden. Seine neue Liebe sagt, sie stehe so oder so hinter ihm.

Nun kann sich Alexander Zverev wie auf dem Weg zu Olympia-Gold ein reizvolles Halbfinal-Duell mit Novak Djokovic sichern. Allerdings muss Deutschlands bester Tennisspieler am Donnerstag (14.00 Uhr/Sky) noch ein Vorrunden-Aus beim Saisonfina