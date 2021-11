Formel-1-Premiere in Katar: Es soll nur der Anfang sein

Katar springt mit dem Rennen auf dem Losail International Circuit für Australien ein: Ansicht von der Hauptstadt Doha mit Landesflagge.

picture alliance / dpa

Doha. Erstmals macht die Formel 1 in Katar Station. Unumstritten ist das natürlich nicht. Auf die Fahrer wartet eine völlig unbekannte Strecke. Und bald soll es jährlich in das reiche Emirat am Persischen Golf gehen.

Den Schauplatz des nächsten heißen Formel-1-Titelduells kennt Max Verstappen nur vom Bildschirm. „Ich bin ein bisschen im Rennsimulator gefahren, um die Kurven zu kennen. Aber es wird schön, es endlich real zu sehen“, sagte der WM-Spitzenre