Wird zweitjüngster Teilnehmer der Darts-WM-Geschichte: Fabian Schmutzler.

Gabi Brock/PDC-Europe/dpa

Niedernhausen. Bei null gestartet, mit dem Ticket für London geendet: Darts-Spieler Fabian Schmutzler hat ein spektakuläres Wochenende hinter sich. Nun wartet der Schulalltag in der zehnten Klasse.

Am Tag nach dem kleinen Pfeile-Wunder musste Fabian Schmutzler wieder ganz normal zur Schule.Das Ticket in die große Darts-Welt hat der 16 Jahre junge Frankfurter am Wochenende zwar sensationell gebucht, doch sein Schüleralltag bis zum WM-T