Feierte seinen 37. Titel auf der ATP-Tour: Tennis-Star Novak Djokovic.

Thibault Camus/AP/dpa

Paris. Novak Djokovic polarisiert - das war schon immer so. Aktuell steht der Serbe aber in der Corona-Diskussion ganz besonders im Fokus. In Paris blendet er all das aus - und feiert einen emotionalen Sieg.

Sieben Wochen lang war Novak Djokovic auf keinem Tennisplatz zu sehen. Nach der bitteren und hoch emotionalen Niederlage im Finale der US Open brauchte der beste Tennisspieler der Welt erst einmal eine Auszeit.Der geplatzte Traum vom Grand