Valtteri Bottas und Teamkollege Lewis Hamilton belegten im Qualifying den ersten bzw. zweiten Platz.

Edgard Garrido/Reuters pool via AP/dpa

Iztacalco. Max Verstappen muss in Mexiko hart um seine WM-Führung kämpfen. Der Niederländer startet hinter Rivale Lewis Hamilton. Die Einheimischen haben aber fast nur Augen für einen anderen Red-Bull-Fahrer.

Das hatte sich Max Verstappen ganz anders vorgestellt. Die Pole Position in Mexiko schien für den Red-Bull-Fahrer reserviert, der lockere Ausbau der WM-Führung in der Formel 1 winkte.Doch in der Qualifikation war die Überlegenheit aus dem T