Mercedes düpiert Verstappen: Bottas holt Pole in Mexiko

Valtteri Bottas startet in Mexiko von der Pole.

Eduardo Verdugo/AP/dpa

Iztacalco. Diese Pole Position hatten Red Bull und Max Verstappen eigentlich fest eingeplant. In Mexiko geht der WM-Spitzenreiter als Favorit in die Qualifikation - und muss sich am Ende geschlagen geben.

Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen hat bei der Jagd nach seinem ersten Titel einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen.In der spannenden Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko musste sich der klar favorisierte Red-Bull-Pilot mit dem