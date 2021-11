Rekord: Djokovic zum siebten Mal Nummer eins am Jahresende

Novak Djokovic wird die Tennis-Saison zum siebten Mal auf Platz eins beenden.

Thibault Camus/AP/dpa

Paris. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wird zum siebten Mal am Ende einer Tennis-Saison auf Platz eins der Weltrangliste stehen und damit einen Rekord aufstellen.

Der 34 Jahre alte Serbe zog beim Masters-Series-Turnier in Paris durch einen 3:6, 6:0, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen den Polen Hubert Hurkacz in das Endspiel ein und sicherte sich damit die Bestmarke. Im Finale trifft er am Sonntag auf Daniil Medw