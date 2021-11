Gilt in Mexiko als Favorit: Max Verstappen.

Edgard Garrido/Reuters Pool/AP/dpa

Iztacalco. Im Training von Mexiko zeigt Max Verstappen Stärke. Der Führende der Formel-1-Gesamtwertung darf auf die Pole Position hoffen. Oder kann ihn doch einer der Mercedes-Fahrer stoppen?

WM-Spitzenreiter Max Verstappen startet am Samstag (21.00 Uhr/Sky) als klarer Favorit in die Jagd auf die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Mexiko. Der Red-Bull-Fahrer setzte am Freitag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mit deutli