Nicht nur für die Formel-1-Piloten stellt ihr Job eine ständige Belastung dar.

Yuri Kochetkov/Pool EPA/AP/dpa

Iztacalco. Drei Kontinente an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Die Formel 1 stürzt sich in einen besonders kraftraubenden Dreierpack. Wie gehen die Teams mit der Belastung für ihre Mitarbeiter um?

Mexiko, Brasilien, Katar. Dieser sogenannte Triple-Header in der Formel 1 hat es in sich. Drei Kontinente an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Tausende Flugkilometer müssen zwischen Mexiko-Stadt, São Paulo und Doha zurückgelegt werden.