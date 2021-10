Lief trotz eines Sturzes in Inzell noch auf den zweiten Platz: Claudia Pechstein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Inzell. Claudia Pechstein beeindruckt auch mit 49 Jahren die deutsche Konkurrenz und holt erneut zwei Titel. Reicht das für die achte Olympia-Teilnahme? Auf die Jüngeren wirft die Überlegenheit kein gutes Licht.

Claudia Pechstein siegt wie sie will - in Deutschland. Erneut hat die Eisschnelllauf-Veteranin bei den Titelkämpfen in Inzell der Konkurrenz nur die Schlittschuhhacken gezeigt. Die Titel 40 und 41 mit großen Vorsprüngen waren Ausdruck der Ü