Steht in Wien im Viertelfinale: Alexander Zverev.

Georg Hochmuth/APA/dpa

Wien. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht und damit seinen 300.

Sieg auf der ATP-Tour perfekt gemacht. In der Runde der letzten 16 bezwang die Nummer vier der Weltrangliste am Donnerstag den Australier Alex de Minaur nach hartem Kampf über 1:39 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:2. „Ich bin glücklich, so früh in