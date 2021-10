Sieger in Austin: Max Verstappen.

Eric Gay/AP/dpa

Austin. Max Verstappen gewinnt den Grand Prix der USA - vor Lewis Hamilton. Der Red-Bull-Pilot baut seine WM-Führung vor dem Mercedes-Mann aus. Sebastian Vettel rettet sich sogar noch in die Punkte.

Mit einem Taktik-Coup in Texas hat Max Verstappen seine WM-Führung vor einem am Ende heranstürmenden Lewis Hamilton ausgebaut und steuert seinen ersten Titel in der Formel 1 an. Dank zweier vorgezogener Boxenstopps feierte der Red-Bull-Pilo