Goldene WM-Tage: Hinze und Co. toppen famose Berlin-Bilanz

Das deutsche Team hatte bei der Bahnrad-WM viel Grund zum Jubeln.

Thibault Camus/AP/dpa

Roubaix. Mehr Gold, mehr Medaillen: Die deutschen Bahnradprofis räumen bei den WM-Titelkämpfen in Roubaix ab. Angeführt von drei Goldfrauen kann so auch das dürftige Abschneiden in Tokio korrigiert werden.

Angeführt von den drei Goldfrauen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Lisa Brennauer hat das deutsche Bahnrad-Team eine furiose WM hingelegt und die exzellente Vorjahresbilanz aus Berlin sogar noch verbessert. Die Sprinterinnen Hinze und F