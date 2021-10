Traumtage für Lea Sophie Friedrich bei der Bahnrad-WM.

Thibault Camus/AP/dpa

Roubaix. Bei der Heim-WM in Berlin war Emma Hinze in der Star-Rolle. Diesmal macht ihr Teamkollegin und Freundin Lea Sophie Friedrich heftige Konkurrenz. Am Abschlusstag könnte sie die ihre Traumtage krönen.

Es ist keine Woche her, da saß Lea Sophie Friedrich in einem Hotelzimmer nahe Roubaix und strahlte nicht besonders viel Zuversicht aus.Sie sei nach der Bahnrad-EM in Grenchen krank geworden und habe eine Woche ausschließlich im Bett verbrac