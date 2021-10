Deutscher Frauen-Vierer holt WM-Gold in Roubaix

Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Laura Süßemilch holten WM-Gold in Roubaix.

Francois Lo Presti/AFP/dpa

Roubaix. Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat bei der WM in Roubaix die Goldmedaille gewonnen.

In der Besetzung Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Laura Süßemilch setzte sich das Quartett am Donnerstagabend in 4:08,752 Minuten durch und bezwang im Finale Italien deutlich. Zuvor hatte es einen klaren Halbfinal-Sieg mit