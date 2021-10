Konkurrenten um den WM-Titel: Max Verstappen (l) und Lewis Hamilton.

Austin. Er will die WM-Führung zurück. Und Lewis Hamilton ist in Austin schwer schlagbar. Das weiß auch sein Rivale Max Verstappen. Sechs Rennen gibt es noch in diesem Jahr. Da wird auch gerechnet.

Den kleinen Gruß aus der Kältekammer bei knapp minus 100 Grad Celsius ließ sich Lewis Hamilton auch nicht nehmen. Der hitzige WM-Kampf gegen Max Verstappen verlangt dem Briten alles ab.In Austin, ausgewiesenes Territorium des siebenmaligen