Im antiken Olympia wird bei einer Zeremonie das Feuer für die Winterspiele in Peking entfacht.

Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Olympia. Das Olympische Feuer für die Winterspiele in China brennt. Das traditionelle Zeremoniell fand in der antiken Stätte des griechischen Olympia statt. Demonstranten protestierten gegen die Vergabe der Spiele an China.

Begleitet durch Proteste von Demonstranten gegen China ist das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking entzündet worden. Die Flamme wurde mit Hilfe eines Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen in der antiken Stätte von Olympia entfacht