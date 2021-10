Die Olympia-Läuferin Agnes Jebet Tirop aus Kenia wurde tot in ihrem Haus aufgefunden.

imago images/Chai v.d. Laage

Nairobi. Die Olympia-Vierte und Straßenweltrekordlerin Agnes Tirop aus Kenia ist nach Angaben des kenianischen Leichtathletik-Verbandes tot in ihrem Haus aufgefunden worden.

In Medienberichten waren am Mittwoch Fotos von einem Polizeieinsatz in Iten im Nordwesten des Landes zu sehen, wo viele Läuferinnen und Läufer leben und trainieren. Kenia habe mit Agnes Tirop ein Juwel verloren, erklärte der Verband. Man se