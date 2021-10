Deutschlands Eishockey-Aushängeschild in der NHL: Leon Draisaitl.

David Kirouac/CSM via ZUMA Wire/dpa

Edmonton. Die NHL startet in eine Saison unter weitestgehend vor Corona bekannten Bedingungen. Leon Draisaitl sieht seine Oilers endlich bereit für den Angriff auf den Stanley Cup. Auch der Blick auf die nachrückenden Deutschen lohnt.

Leon Draisaitl kennt nur ein Ziel. In der am Dienstag (Ortszeit) beginnenden neuen NHL-Saison will der deutsche Weltklasse-Eishockey-Stürmer mit den Edmonton Oilers endlich ernsthaft um den Stanley Cup kämpfen. „Dafür haben wir jetzt die Ma