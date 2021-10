Tyson Fury (l) kann am Kopf von Deontay Wilder einen Treffer landen.

Chase Stevens/FR171365 AP/dpa

Las Vegas. Tyson Fury hat eine große Klappe, zeigt aber auch Leistung. Im dritten Duell mit Deontay Wilder siegt er erneut. Jetzt will der lange Brite auf den Stuhl, auf dem einst Ali saß.

Gleich mehrfach lagen sie in einem mitreißenden Gefecht am Boden - am Ende aber stand Tyson Fury aufrecht und ist damit das Maß aller Dinge im internationalen Schwergewichtsboxen.„Ich bin der Beste der Welt. Ich bin der größte Schwergewicht