Der Niederländer Max Verstappen vom Team Red Bull Racing winkt den Zuschauern nach Ende des Qualifyings zu.

Umit Bektas/Pool Reuters/dpa

Istanbul. Max Verstappen startet in der Türkei neun Plätze vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Besonders zuversichtlich für das Formel-1-Rennen in Istanbul klang der niederländische Red-Bull-Pilot aber nicht.

Im Intercity Istanbul Park sind es nur 170 Meter von der Pole Position bis zur ersten Bremszone. Für Spannung ist beim Formel-1-Rennen der Türkei also von Beginn an gesorgt. Red-Bull-Pilot Max Verstappen will am heutigen Sonntag (14.00 Uhr/