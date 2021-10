Henk Groener, Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalspielerinnen.

Guido Kirchner/dpa

Trier. An ein Länderspiel vor Zuschauern können sich die deutschen Handballerinnen nur noch vage erinnern. Zum Auftakt der EM-Qualifikation dürfen sie nun endlich wieder die Stimmung in der Halle genießen.

Die langersehnte Rückkehr der Zuschauer soll Deutschlands Handballerinnen beim Start in die EM-Qualifikation beflügeln.Gegen Griechenland spielt das Team von Bundestrainer Henk Groener am 7. Oktober (20.15 Uhr/Sport1) in Trier erstmals seit