Der deutsche Jockey Rene Piechulek ritt auf Torquator Tasso beim Prix de l'Arc de Triomphe als Erster ins Ziel.

AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Paris. Bei einem der prestigeträchtigsten Pferderennen der Welt galoppiert ein deutscher Hengst überraschend als Erster ins Ziel.

Der deutsche Galopper-Hengst Torquator Tasso hat am Sonntag sensationell den 100. Prix de l'Arc de Triomphe gewonnen. Der als 690:10-Außenseiter gestartete Hengst setzte sich am Sonntag mit Jockey Rene Piechulek in dem mit fünf Millionen Eu