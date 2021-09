Strahlende Sieger: Das Team USA feiert den Sieg beim Ryder Cup.

Ashley Landis/AP/dpa

Sheboygan. Mit dem 19:9-Rekordsieg entthronen die jungen US-Stars beim 43. Ryder Cup Europas alternde Golf-Elite. Ein erst 24-jähriger US-Amerikaner könnte womöglich eine neue Ära im Golfsport prägen.

Der Champagner floss bei den jungen Ryder-Cup-Helden aus den USA nach der grandiosen Golf-Gala am Ufer des Michigansees in Strömen. Wild und ausgelassen feierten die US-Boys auf dem Whistling Straits Golf Course den historischen 19:9-Kanter