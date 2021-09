Die Rennfahrer während des Starts zum Großen Preis von Russland.

Sergei Grits/AP/dpa

Adler. Lewis Hamilton gewinnt zum 100. Mal ein Formel-1-Rennen. In der WM-Wertung bleibt es dramatisch eng, weil Max Verstappen sich trotz eines großen Nachteils nicht abhängen lässt und Zweiter wird.

Am Ende half Lewis Hamilton auch der Regen. Ein später Reifenwechsel sorgt beim Formel-1-Rennen in Russland schließlich für den Jubiläumssieg des Formel-1-Weltmeisters. Schon 100 Mal hat der Mercedes-Fahrer in der Motorsport-Königsklasse ge