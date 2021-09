Die Läufer der ersten Welle passieren den Großen Stern beim Marathon in Berlin.

Andreas Gora/dpa

Berlin. Der Äthiopier Kenenisa Bekele hat trotz einer Aufholjagd seinen dritten Sieg beim Berlin-Marathon nach 2016 und 2019 verpasst.

Auch sein siegreicher Landsmann Guye Adola lief bei spätsommerlichen Bedingungen am Ende deutlich am Weltrekord von Olympiasieger Eliud Kipchoge vorbei.Der 30-jährige Adola gewann am Sonntag in 2:05:45 Stunden vor dem überraschend starken