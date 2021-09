43. Ryder Cup: US-Golfstars gegen Team Europa klar in Front

US-Star Dustin Johnson spielte am ersten Tag des Ryder Cups ganz starkes Golf.

Ashley Landis/AP/dpa

Sheboygan. Die Titelverteidiger aus Europa geraten beim Ryder Cup in den USA schon am ersten Tag klar in Rückstand. Bei den US-Golfstars beeindruckt Kraftprotz Bryson DeChambeau mit seinen gewaltigen Abschlägen.

Die favorisierten Golfstars aus den USA haben beim 43. Ryder Cup ihren Heimvorteil genutzt und den Eröffnungstag gegen die Titelverteidiger aus Europa klar dominiert. Nach den ersten acht Team-Duellen im Lochwettspiel liegen die Gastgeber b