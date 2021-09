Muss in Sotschi von ganz hinten starten: Max Verstappen aus den Niederlanden.

Sergei Grits/AP/dpa

Adler. Max Verstappen steht vor einer schwierigen Aufgabe. In Russland muss er von ganz hinten starten. Ausgerechnet auf der Wohlfühlstrecke von Mercedes. Die Formel-1-Silberpfeile sind die Favoriten.

Max Verstappen droht nach einem Motorenwechsel der Verlust der WM-Führung in der Formel 1.Der 23-Jährige muss vom Ende des Feldes in den Großen Preis von Russland an diesem Sonntag (14.00 Uhr/Sky) starten und hat einen großen Nachteil im hi