„Vorbild“ Martin will Karrierekrönung im Rad-Mixed

Strebt bei der Straßenrad-WM im Zeitfahr-Mixed eine Medaille an: Tony Martin.

David Stockman/BELGA/dpa

Löwen. Regenbogentrikots, Medaillen, Helferdienste: Tony Martin hat eine große Karriere hinter sich. Das letzte Kapitel will er am Mittwoch in Brügge schreiben - der krönende Abschluss ist durchaus realistisch.

Geplagt von Stürzen und dem ewigen Stress als Radprofi hat sich Tony Martin diesen Tag so lange herbeigesehnt.Der 36-Jährige aus Cottbus setzt seiner glorreichen und erfolgreichen Karriere ein Ende - und zwar genau so, wie er sich das vorge