Der verletzte Reiter Marcus Ehning geht neben Daniel Deußer nach dessen Ritt aus dem Stadion.

Rolf Vennenbernd/dpa

Aachen. Nach seinem Sturz am Vorabend verzichtet Springreiter Marcus Ehning am heutigen Freitag auf einen Start im Preis von Nordrhein-Westfalen beim CHIO in Aachen.

„Ich bin wieder fit“, sagte der 47-Jährige aus Borken. „Auch wenn es mir wieder gut geht: Das ist hier der CHIO Aachen, und dort startet man nur, wenn man definitiv bei 100 Prozent ist.“Ehning war am Donnerstagabend in der Vorbereitung auf