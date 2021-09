Kiel und Flensburg nehmen neuen Anlauf in der Königsklasse

Kiels Handballer wollen auch nach dem Königsklassen-Auftakt bei Meschkow Brest Grund zum Jubel haben.

Axel Heimken/dpa

Kiel/Flensburg. In der Bundesliga sind die deutschen Handball-Topteams aus Kiel und Flensburg erbitterte Rivalen. In der Königsklasse hoffen sie auf gemeinsame Erfolge. So wie vor acht Jahren, als beide Vereine sogar das Endspiel erreichten.

Das Ziel heißt Köln. Die Erzrivalen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt nehmen in der Champions League hoch motiviert einen neuen Anlauf auf Europas Handball-Krone und wollen erstmals seit der Saison 2013/14 gemeinsam die Endrunde im Juni 2