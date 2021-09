Daniil Medwedew gewinnt US Open

Daniil Medwedew in Aktion beim US-Open-Finale.

John Minchillo/AP/dpa

New York. Daniil Medwedew hat bei den US Open den historischen Triumph Novak Djokovics verhindert. Der 25-jährige Russe bezwang den 34-jährigen Serben in überraschend eindeutigen drei Sätzen.

Daniil Medwedew hat die US Open gewonnen und den kompletten Triumph von Novak Djokovic bei den Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr verhindert. Der 25 Jahre alte Tennis-Profi aus Russland bezwang den Weltranglistenersten am Sonntag (Ortszeit