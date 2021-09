18 Jahre alte Qualifikantin Raducanu gewinnt US Open

New York. New York liebt Außenseiter. Zwei davon im Finale der US Open? Genial. Im größten Tennis-Stadion der Welt bekamen die Fans dann nicht nur starke Leistungen zu sehen, sondern erlebten auch Geschichte.

Mit einem Ass hat die erst 18 Jahre alte Emma Raducanu sensationell die US Open gewonnen und in einem Teenagerinnen-Finale Tennis-Geschichte geschrieben.Die Britin holte als erste Qualifikantin den Titel bei einem Major-Turnier. Die Nummer