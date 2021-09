Belgier Cox in der Qualifikation zur Riders Tour-Wertung vorn

Eine Nullfehlerrunde in der Qualifikation legt Karel Cox hin.

imago images/Stefan Lafrentz

Hagen. Der belgische Springreiter Karel Cox hat am Samstagabend auf Kill Bill Max mit einer Nullfehlerrunde die Qualifikation zur fünften Etappe der Riders Tour gewonnen.

Die Etappe wird am Sonntag im Rahmen der Dressur-Europameisterschaft auf dem Hof Kasselmann in Hagen ab 13.45 Uhr entschieden.Der in der Gesamtwertung führende gebürtige Georgsmarienhütter Patrick Stühlmeyer ist automatisch für das Drei-Ste