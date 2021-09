Strahlende Siegerin: Jessica von Bredow-Werndl war in Hagen nicht zu bezwingen.

Helmut Kemme

Hagen. "Wahnsinn. Das ist ein unfassbares Gefühl". Jessica von Bredow-Werndl ist die Königin vom Borgberg. Die 35-Jährige krönte ihre herausragenden Leistungen bei der Heim-EM in Hagen.

Von Bredow-Werndl sicherte sich mit ihrer Erfolgsstute Dalera nach zweimal Olympia-Gold in Tokio bei den kontinentalen Titelkämpfen im Osnabrücker Land alle drei möglichen Titel. Den letzten gab es am Samstagnachmittag mit dem Triumph in de