Jessica von Bredow-Werndl holte sich ihr drittes Gold bei der Europameisterschaft.

Friso Gentsch/dpa

Hagen am Teutoburger Wald. Das Europameisterschafts-Heimspiel ist eine einzige Show für Deutschlands erfolgreichste Olympia-Teilnehmerin. Nach Doppel-Gold in Tokio gibt es Dreifach-Gold in Hagen.

Jessica von Bredow-Werndl ballte kurz die rechte Faust, tätschelte ihre Stute Dalera und schüttelte fast ungläubig den Kopf.Obwohl die letzte Entscheidung der Heim-Europameisterschaft noch lief und zwei weitere Paare folgten, war ihr klar,