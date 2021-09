Alexander Zverev in Aktion.

Elise Amendola/AP/dpa

New York. In Tokio gewann Alexander Zverev und wurde Olympiasieger - in New York bei den US Open steht der Serbe Novak Djokovic nun Zverevs erstem Sieg bei einem Grand Slam im Weg.

Wie bei den Olympischen Spielen soll ein Sieg gegen Novak Djokovic für Alexander Zverev der vorletzte Schritt auf dem Weg zum großen Ziel werden. Der Olympiasieger aus Hamburg trifft in der Nacht zu Samstag (01.00 MESZ) im Halbfinale der US