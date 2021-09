Teenager-Finale in New York: „Nichts ist unmöglich“

Frech und ungezwungen: Leylah Fernandez reagiert nach ihrem Sieg im Halbfinale

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Zwei Teenager standen im Halbfinale, zwei Teenager stehen im Finale der US Open: Die sensationellen Siegesserien von Leylah Fernandez (19) und Emma Raducanu (18) sind beim letzten Grand Slam des Jahres noch immer nicht gerissen.

In New York lieben die Fans Außenseiter-Geschichten und verbünden sich bei den US Open schnell mit dem Underdog. Wer am Samstag im Sensations-Damen-Finale die Sympathien von den Rängen auf seine Seite zieht, ist spannend, womöglich spielent