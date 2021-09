Von Bredow-Werndl ist in der Einzelwertung wieder das Maß aller Dinge

Jessica von Bredow-Werndl kann an ihren Olympia-Erfolg anknüpfen und gewinnt die Einzelwertung bei der Dressur-EM.

imago images/osnapix

Hagen. Nach dem goldenen Ritt für die Teamwertung hat Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl bei der Dressur-EM auch im Einzel überzeugen können. Isabell Werth, die nicht sorgenfrei reiten konnte, landete auf Platz zwei.

Jessica von Bredow-Werndl ist das Maß aller Dinge im internationalen Dressursport. Um 22.41 Uhr reckte sie ihre Faust in den Hagener Nachthimmel, tätschelte ihr Pferd und feierte einen weiteren Triumph in ihrer bisher so ereignisvollen Karr