Zoff birgt Höchstgefahr bei Schumacher-Team Haas in Monza

Nikita Masepin (l) und Mick Schumacher sind Formel-1-Teamkollegen beim Haas-Team.

James Gasperotti/ZUMA Wire/dpa

Monza. Mick Schumacher gibt sich recht gelassen nach einem Gespräch auch mit seinem Teamkollegen in Monza. Aber hält die neue Absprache? Teamchef Steiner steckt in der Zwickmühle. Hier viel Geld, da ein großer Name. Und dieser wird wohl auch 2022 wieder im Haas sitzen.

Details über den Friedensschluss wollte Mick Schumacher nicht verraten. „Wir haben uns teamintern unterhalten“, sagte der 22-Jährige: „Es sollte auch teamintern bleiben.“ Er hoffe aber, dass sie im Haas-Team eine Entscheidung getroffen hätt