Zwei Siege bis zum Triumph: Zverev bei US Open auf Kurs

Alexander Zverev hat es bei den US Open ins Halbfinale geschafft.

Elise Amendola/AP/dpa

New York. Alexander Zverev ist derzeit nicht zu stoppen. Mit dem 16. Sieg in Serie zieht der Tennis-Olympiasieger bei den US Open ins Halbfinale ein. Auch eine kuriose Szene bringt ihn nicht aus dem Konzept.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat souverän das Halbfinale der US Open erreicht und darf weiter vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Karriere träumen.Der 24 Jahre alte Hamburger bezwang Lloyd Harris mit 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 und feiert