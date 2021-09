US Open: Qualifikantin Raducanu überraschend im Halbfinale

Emma Raducanu hat bei den US Open das Halbfinale erreicht.

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Die britische Qualifikantin Emma Raducanu hat ihren sensationellen Siegeszug bei den US Open fortgesetzt und erstmals das Halbfinale erreicht.

Die 18-Jährige setzte sich in New York in 82 Minuten mit 6:3, 6:4 gegen die sechs Jahre ältere Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz durch. Bei ihrem Debüt beim letzten Grand Slam des Jahres trifft Raducanu nun auf die Siege