Mit zahlreichen Top-Profis: Darts-Team-WM startet in Jena

Deutscher Hoffnungsträger bei der Darts-WM in Jena: Gabriel Clemens.

Kieran Cleeves/PA Wire/dpa

Jena. Im vergangenen Jahr erreichten die deutschen Darts-Spieler Max Hopp und Gabriel Clemens erstmals das Halbfinale bei einer Team-WM. Die Top-Favoriten dürften aber andere sein.

Mit zahlreichen Top-Profis beginnt am Donnerstag die viertägige Darts-Team-WM in Jena. Die deutschen Spieler Gabriel Clemens und Max Hopp, die im vergangenen Jahr überraschend das Halbfinale erreichten, bestreiten am Freitagabend gegen Kana